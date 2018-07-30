Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi'nde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan Lens ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı. Sezonun ilk resmi maçını kazanan Beşiktaş, bu karşılaşmanın rövanşında yeni sezonda ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Beşiktaş Yönetimi, ilk iç saha maçının biletlerini bugün satışa çıkarttı. 90 TL ile 800 TL arasında değişen biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 245 TL

2. Kategori 225 TL

3. Kategori 205 TL

4. Kategori 195 TL

5. Kategori 165 TL

6. Kategori 150 TL

7. Kategori 100 TL

8. Kategori 90 TL

VIP: 680 TL

1903 A-E: 680 TL

1903 B-D: 750 TL

1903 C: 800 TL