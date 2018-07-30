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- maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Fareo Adaları temsilcisi ’ı ağırlayacak olan , bu maçın biletlerini satışa çıkarttı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 12:15
Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Elemesi'nde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan Lens ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı. Sezonun ilk resmi maçını kazanan , bu karşılaşmanın rövanşında yeni sezonda ilk kez taraftarı önüne çıkacak.

Beşiktaş Yönetimi, ilk iç saha maçının biletlerini bugün satışa çıkarttı. 90 TL ile 800 TL arasında değişen biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 245 TL
2. Kategori 225 TL
3. Kategori 205 TL
4. Kategori 195 TL
5. Kategori 165 TL
6. Kategori 150 TL
7. Kategori 100 TL
8. Kategori 90 TL
VIP: 680 TL
1903 A-E: 680 TL
1903 B-D: 750 TL
1903 C: 800 TL

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Beşiktaş - B36 Torshavn maçı biletleri satışa çıktı
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