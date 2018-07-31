Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Furkan Şeker, Denizlispor'da

, 'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , 'da forma giyen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 19:20
Furkan Şeker, Denizlispor'da

Kulüpten alınan bilgiye göre, 'in transferi konusunda ile görüşme yapan yönetimi, resmi işlemleri tamamlayarak 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

spor Kulubü Başkanı Mustafa Üstek, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede daha önce iki kez takımlarında oynayan futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Denizlispor yeni sezonda transferleriyle birlikte bomba gibi olacak. Artık hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Şeker, Denizlispor'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN