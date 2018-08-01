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Şanssız

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Şanssız Kamil Ahmet
Trabzonspor'a önceki gün yapılan idmanda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kamil 'den kötü haber geldi. Futbolcunun sağ diz iç yan bağlarındaki sakatlığının tekrarladığı, net durumuyla ilgili bilgilendirmenin detaylı tetkikler sonrası yapılacağı kaydedildi.

GÜNDEM YENIDEN MORTEZA
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ' bitti' dese de Trabzonspor'un uzun süre peşinde koştuğu İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için görüşmelere yeniden başladığı öğrenildi. Kulübün İranlı oyuncuları Hosseini ve Amiri'den de milli takımdan arkadaşları ile Trabzon'a gelmesi için görüşmeleri istendi.
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Şanssız Kamil Ahmet
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