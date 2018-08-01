Şanssız Kamil Ahmet

Trabzonspor'a önceki gün yapılan idmanda sakatlanarak hastaneye kaldırılan
Kamil Ahmet Çörekçi
'den kötü haber geldi. Futbolcunun sağ diz iç yan bağlarındaki sakatlığının tekrarladığı, net durumuyla ilgili bilgilendirmenin detaylı tetkikler sonrası yapılacağı kaydedildi.
GÜNDEM YENIDEN MORTEZA
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'Transfer
bitti' dese de Trabzonspor'un uzun süre peşinde koştuğu İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için görüşmelere yeniden başladığı öğrenildi. Kulübün İranlı oyuncuları Hosseini ve Amiri'den de milli takımdan arkadaşları ile Trabzon'a gelmesi için görüşmeleri istendi.