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'den iki imza daha!

alt yapısında forma giyen ve ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 15:40
Fenerbahçe'den iki imza daha!

, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu ile 3, 2000 doğumlu ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

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Fenerbahçe'den iki imza daha!
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