Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeniler ısındı

Yeniler ısındı

Toure ve Hosseini, antrenmanlarda 40 yıllık lu gibi oynarken teknik heyeti memnun etti. Yeni ler, yarın İstanbul’daki Cagliari maçıyla görücüye çıkacak

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Yeniler ısındı
Trabzonspor'un yeni leri ve Hosseini takıma kısa sürede adapte oldu. Yarın İstanbul'da oynanacak Cagliari maçında yeni transferler Vahid Amiri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'yi ilk 11'de oynatmayı planlayan teknik direktör yeni isimlerin idman performanslarını şöyle değerlendirdi: "İyi oyuncu olmak başka iyi bir takım oyuncusu olmak başka. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi takım oyuncular ve şimdilik her şey iyi gidiyor." Bordomavililer, Cagliari ile Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maç için bugün İstanbul'a gelecek.

TRABZON'A ŞOK
AVNİ Aker'den ayrılarak maçlarını Medical Park Stadyumu'nda oynayan 'un başı yüksek kiralar nedeniyle dertte. Kulübün 2017 yılının başından itibaren maçlarını oynadığı stadyum için bugüne kadar 1 milyon 352 bin TL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Yapmayınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bordo-mavili kulübü icraya verdi. Trabzonspor kulübü avukatları icranın miktarına itiraz ederek iptaline ilişkin dava açtı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniler ısındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN