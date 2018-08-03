Yeniler ısındı

Trabzonspor'un
yeni transfer
leri Zargo Toure
ve
Hosseini takıma
kısa
sürede adapte oldu.
Yarın İstanbul'da oynanacak
Cagliari
maçında yeni
transferler Vahid Amiri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'yi ilk 11'de oynatmayı planlayan
teknik direktör Ünal Karaman
yeni isimlerin
idman performanslarını
şöyle değerlendirdi: "İyi oyuncu olmak başka iyi bir takım oyuncusu olmak başka. Arkadaşlarımız gerçekten çok iyi takım oyuncular ve şimdilik her şey iyi gidiyor."
Bordomavililer,
Cagliari ile Olimpiyat
Stadı'nda oynayacağı maç için
bugün İstanbul'a gelecek.
TRABZON'A ŞOK
AVNİ Aker'den ayrılarak maçlarını Medical Park Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor
'un başı yüksek kiralar nedeniyle dertte. Kulübün 2017 yılının başından itibaren maçlarını oynadığı stadyum için bugüne kadar 1 milyon 352 bin TL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Yapmayınca Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bordo-mavili kulübü icraya verdi. Trabzonspor kulübü avukatları icranın miktarına itiraz ederek iptaline ilişkin dava açtı.