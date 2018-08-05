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Florya’da dev buluşma

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Florya’da dev buluşma
Bugün ? çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. , ve U21 takımlarının birbirleri ile karşılaşacağı gün daha sonra 3 takımın oyuncularının ve teknik heyetlerinin katılacağı yemekle sona erecek. Dün maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında organizasyonla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Ülkemiz ve dünyamızda futbolun gelişimi için daha iyi ilişkiler kurulması adına adımlar atıldığını görüyoruz. Yarın (bugün) Galatasaray olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe U21 takımlarını davet ettik. Sabah 09.45'te başlayacak turnuvada 45'er dakikalık maçlar yapılacak ardından Florya'da yemek yenecek. Biz de bu işe katkıda bulunmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
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Florya’da dev buluşma
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