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"Üç büyükler"in gençleri dostluk turnuvasında buluştu

, ve 'nin 21 yaş altı takımları, 'nde düzenlenen dostluk turnuvasına katıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 15:02
Üç büyüklerin gençleri dostluk turnuvasında buluştu

, ve 'nin 21 yaş altı takımları, dostluk turnuvasında bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün daveti üzerine 'nde düzenlenen turnuvada, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 21 yaş altı takımları, 45'er dakikalık maçlarda karşılaştı.

Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile Beşiktaş golsüz berabere kalırken, ikinci maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Müsabakalar öncesinde birlikte poz veren üç takımın oyuncuları, turnuva sonrasında düzenlenen barbekü organizasyonuna katıldı.

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"Üç büyükler"in gençleri dostluk turnuvasında buluştu
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