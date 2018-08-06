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, maçı için yola çıktı

, ile oynayacağı maç için Atatürk Havalimanı’ndan yola çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:58
Fenerbahçe, Benfica maçı için yola çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maç için yola çıktı. Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Lizbon'a hareket eden sarı-lacivertli kafilede şu isimler yer alıyor;

Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Serhat Kot, Josef de Souza, Elif Elmas, Giuliano, Roberto Soldado, Andre Ayew

ALİ KOÇ: "DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Lizbon yolculuğu öncesi Benfica maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başkanı Ali Koç, "Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Lizbon'a gitti. Özel uçakla saat 09.30'da Lizbon'a hareket eden sarı lacivertli kafileye Atatürk Havalimanı'ndaki yolcular ve taraftarlar büyük ilgi göstererek destek oldular. Futbolcular, alandaki futbolseverlerin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Daha önce zor bir kura çektiklerini söyleyen Ali Koç ise, "Dualarınızı eksik etmeyin" demekle yetindi.

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Fenerbahçe, Benfica maçı için yola çıktı
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