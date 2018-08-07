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Bafetimbi Gomis - yönetim çatışmasında son perde

'da Bafetimbi Gomis ile yönetim arasındaki çatışma sürüyor. Akhisarspor karşısında oynana Süper Kupa karşılaşmasında oynadığı oyunla eleştiri oklarının hedefine yerleşen ve penaltı kaçıran Gomis’in zam isteğine sert çıkan ve “Kötü sezon geçirseydin ücretinde indirim mi yapacaktın?” diyen yönetim arasında soğuk savaş yaşanıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Bafetimbi Gomis - yönetim çatışmasında son perde

TFF Süper Kupa'yı kaybeden 'da yönetim faturayı Gomis'e kesti. Sarı-kırmızılı yöneticiler, takım içindeki huzursuzluğun nedeni olarak gördükleri Fransız golcüyle ilgili yaşanan süreci SABAH'a anlattılar: "Şampiyon olmamızın hemen ardından Gomis bizimle görüştü ve '29 gol attım, zam istiyorum' dedi. Biz de 'Seni kaleci olarak almadık! Gol atman için transfer ettik zaten!" cevabını verdik. Menajeri de oyuncusunun 2020'de bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatmamızı istedi. 40 yaşına kadar bizde mi oynayacak! Gomis için geçen sezon kulüp 50 milyon TL'den fazla ödeme yaptı. Zam isteyen Gomis'e 'Eğer kötü bir sezon geçirseydin ve az gol atsaydın ücretinde indirime gidecek miydin?' sorusunu sorduk. O ise 'Futbolda her zaman almak vardır' cevabını verdi.''

WERNBLOOM'A YAŞ ENGELİ

CSKA Moskova ile sözleşmesini uzatmayan Pontus Wernbloom'u menajerler Galatasaray'a önerdi. Bonservisi elinde olan İsveçli 8 numara gündemde ancak yaşı nedeniyle transferine şu an için soğuk bakılıyor. 1986 doğumlu Wernbloom dışındaki alternatiflere öncelik verileceği öğrenildi. de Akhisar finali sonrasında, ''Dışarıdan alacağımız zaman takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek zorundayız. Maalesef yaş ortalamamız biraz yüksek'' tespitinde bulunmuştu.

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Bafetimbi Gomis - yönetim çatışmasında son perde
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