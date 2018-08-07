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: Kendi sahamıza kötü bir skorla gitmiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Benfica'ya 1-0 mağlup oldukları 3. ön eleme turu ilk turu maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cocu, ikinci maçın kendi sahalarında olduklarını vurguladı ve kendi sahalarına çok kötü bir skorla gitmediklerini belirtti. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca hücumda yaşadıkları üretkenlik sorununa değindi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 00:31 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 00:39
Phillip Cocu: Kendi sahamıza kötü bir skorla gitmiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü , "İkinci maç kendi sahamızda ve kendi sahamıza çok kötü bir skorla gitmiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu üçüncü ön eleme turu ilk maçının ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu statta oynamanın kolay olmadığını söyleyen Cocu, "Maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun oynadık, kompakt olmayı başardık. Benfica'yı baskı altına alabileceğimiz doğru anları bekledik ve bu anları yakaladık. Toplu oyun anlamında güçlü bir rakip vardı karşımızda. İlk yarıdan dolayı mutluyum. İkinci yarıda ise iyi savunma yaptık ama top bizdeyken çok sayıda top kaybettik. Top bizdeyken çok top kaybetmemiz, hücuma çıkmamızı, rakip ceza sahasında üretken olmamızı zorlaştırdı. Kendi sahamızdaki maçta bu durumu düzeltmeliyiz iyi bir skor alabilmek için" ifadelerini kullandı.

"KENDİ SAHAMIZA ÇOK KÖTÜ BİR SKORLA GİTMİYORUZ"

Ayew ve Soldado'nun sakatlık durumları ve antrenman eksikliği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların rövanş maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili olarak, "Bu, salı günü belirleyeceğimiz bir durum. Bu iki oyuncunun toparlanmış haliyle, daha fazla seçenek olacak elimizde. Ofansif olarak bugün elimizdeki hücumcuları kullanmak zorundaydık, onlar bir seçenek daha üretecek. Çok pozisyon üretmek bu statta kolay değil. İlk yarıda daha üretkendik, ikinci yarıda daha fazla savunmadaydık. İkinci maç kendi sahamızda ve kendi sahamıza çok kötü bir skorla gitmiyoruz" dedi.

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Phillip Cocu: Kendi sahamıza kötü bir skorla gitmiyoruz
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