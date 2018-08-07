Phillip Cocu: Korkmuyoruz

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Phillip Cocu, zorlu Benfica
sınavını değerlendirdiği basın toplantısında sarı-lacivertli camiaya umut aşıladı. İşte o çarpıcı sözler:
Artık gerçek mücadele bizi bekliyor. Benfica büyük bir kulüp, saygı duyuyoruz ama bunu adı kesinlikle 'korku' değil. Kalitemize inancımız da sonsuz.
Çok fazla hazırlık maçı oynadık, Benfica sınavına hazırız. Kadromuzda çok değişiklik olmadı ama öğrencilerimin gösterdiği gayretten fazlasıyla memnunum.
Oyun felsefemi anlamaya başladılar.
Böyle büyük bir maça çıkacak olmaktan mutluyuz. Böyle statlar maçın büyüklüğünü gösterir.
'KADROYU İLK ÖĞRENCİLERİM ÖĞRENİR'
Savunmayı iyi yapmamız gerekiyor ama sadece savunma yaparak sahada olmayacağız. O zaman kendi hayatımızı zorlaştırmış oluruz. Ofansif de olmaya çalışacağız, yaratıcı olacağız
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Ben hiçbir zaman kimin oynayıp oynamayacağıyla ilgili demeç vermem. Önce oyuncuları bilgilendirmek gerektiğine inanıyorum, sonuç itibariyle taktiksel mücadeleye de çıkacağız.
Yarını (bugünü) bekleyelim ve kimin oynayacağını görelim.
'ZEKİ OLMALIYIZ'
Cocu ile basın toplantısına katılan Giuliano, "Çok iyi bir sezon öncesi hazırlığı geçirdik, gayet iyi durumdayız. Aklımızı kullanmamız gerekiyor, bu tur yarın (bugün) sonlanmayacak. İyi bir skorla dönmeliyiz buradan" değerlendirmesini yaptı.
FENERBAHÇE - BENFİCA
Hakem:
Aleksei Kulbakov (Belarus)
Yayın:
beIN SPORTS 1
Saat:
22:00
Stat:
Estadio da Luz
Sıcaklık:
17 derece / Açık