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, 'tan ayrıldı

, Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:30
Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrıldı

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan 'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Haziran ayında futbol planlama ve geliştirme direktörü olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu.

'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Beşiktaşılar, ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim.

Beşiktaşımız'ın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmlarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım. Başta sayın başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere, teknik heyete, geleceğin futbolcu kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum."

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Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrıldı
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