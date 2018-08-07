Tam zamanı

Kanarya, play-off için İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor

Beklenen gün geldi-çattı! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 2008-2009 sezonundan bu yana Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamayan sarılacivertliler, büyük özlemi dindirme hedefinde zorlu rakibini geçmeye çalışacak. Bu sezon Devler Arenası'nda boy gösterebilmek için 3. ön eleme ve playoff turlarını aşması gereken Fenerbahçe, Benfica karşısındaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

JOSEF CEZALI, TOPAL SAHADA

ŞAMPIYONLAR Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde eden Fenerbahçe, 2008- 2009 sezonunda ise G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı ve bu arenadaki en kötü ikinci performansını sergiledi. Fenerbahçe'de Josef de Souza cezası nedeniyle bugün giyemeyecek. Fenerbahçe'nin kalede Volkan, geri dörtlüde Isla, Roman, Skrtel, Hasan orta sahada Mehmet Topal, Eljif, Giuliano sağda Dirar, solda Valbuena, merkezde de Alper şeklinde sahaya dizileceği öğrenildi.

İŞTE OLASI RAKİPLERİMİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. 3. ön elemede Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde PAOKSpartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak. Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, LASK Linz'i elerse Nordsjaelland-Partizan, M.Başakşehir ise Burnley'i geçerse Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları 30 Ağustos'ta oynanacak.

40 MAÇTA 8 GOL 16 ASİST

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena, çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 16 asist yaptı. Fransız yıldız, 23 karşılaşmada ilk 11 şansı buldu.