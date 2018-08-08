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'da imzaladı

Transferde son olarak Boluspor'dan golcü Sefa Yılmaz ile Konyaspor'da Ali Yaşar'ı kadrosuna dahil edip atağa kalkan Spor Toto 1. Lig ekibi , Ankaragücü'nden orta saha oyuncusu 'ın da işini bitirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 12:52
Altınordu'da Enes Kubat imzaladı

Geçen sezon Ankaragücü'nde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Göztepe formasını da 2013-14 ve 2014-15'te terletip 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Enes, 'e döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. 'nun çok köklü bir kulüp olduğuna vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Altınordu Türk futbolunda yaratmaya çalıştığı devrimle köklü ve çağdaş bir kulüp. İzmir'den şampiyon olarak ayrılmıştım, şampiyon olarak yeniden dönüş yapmak istiyorum" dedi.

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Altınordu'da Enes Kubat imzaladı
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