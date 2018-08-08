Tek devre yetmez Top kayıplarının fazlalığından yakınmasına rağmen genel anlamda takımının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren Hollandalı hoca, “Evimizdeki rövanşta tüm gücümüzü ortaya koyacağız” dedi

Maçın ilk yarısında defansif anlamda ve top kendilerindeyken çok iyi işler yaptıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, şöyle devam etti:



GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALAR VAR

"İkıncı yarıda ise sadece defansif anlamda iyiydik. Çok fazla top kaybettik. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Tek devrelik futbol yetmez. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada ve dış sahada farklı maçlar oynarsınız. Genel anlamda takımın mücadelesinden memnunuz. Rövanşta bir üst tura çıkabilmek adına tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Taraftarımızın da desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Onlardan tribünleri doldurmalarını istiyoruz."



ELİMİZDEKİLERİ KULLANDIK



Cocu, "Soldado ve Ayew rövanşta oynar mı?" sorusuna ise "Maç günü belli olur. Ancak fiziksel açıdan iyi hale gelirlerse elimizde daha fazla seçenek olur. Şu an elimizdeki oyuncuları kullanmak durumundaydık" cevabını verdi.



F.Bahçe'nin başında 6'sı hazırlık olmak üzere 7. maçına çıkan Cocu, 2. mağlubiyetini aldı. Hollandalı, diğer maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet gördü.



Bülent Timurlenk diyor ki

COCU'NUN üzerine jilet gibi oturmuş takım elbisesinin kalitesine çıkabilmesi için bu yokluk ortamında bir şekilde 3-4 transfere ihtiyacı var. Hollandalı, Elif'e güvendiği kadar ilk dakikadan itibaren genç Barış'a da güvenebilirdi. Dirar, Isla, Valbuena, Alper ile emin olun 1-0 iyi skor. Kadıköy'de hazırlık maçlarında bile büyük tribün desteği bulan F.Bahçe, bu skorun altından kalkabilir ama G.Saray gibi Cocu'nun takımı da Devler Ligi seviyesinden çok uzakta... GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "1-0'lık yenilgi çok kötü bir skor değil. Kendi evimize umutlarımızı taşıyacağımız bir skor" ifadesini kullandı.belirten Hollandalı çalıştırıcı, şöyle devam etti:"İkıncı yarıda ise sadece defansif anlamda iyiydik. Çok fazla top kaybettik.Tek devrelikyetmez. Şampiyonlar Ligi'ndefarklı maçlar oynarsınız. Genel anlamda takımın mücadelesinden memnunuz. Rövanşta bir üst tura çıkabilmek adına tüm gücümüzü ortaya koyacağız.. Onlardan tribünleri doldurmalarını istiyoruz."Cocu, "Soldado ve Ayew rövanşta oynar mı?" sorusuna ise "Maç günü belli olur. Ancak fiziksel açıdan iyi hale gelirlerse elimizde daha fazla seçenek olur. Şu an elimizdeki oyuncuları kullanmak durumundaydık" cevabını verdi.F.Bahçe'nin başında 6'sı hazırlık olmak üzere 7. maçına çıkan Cocu, 2. mağlubiyetini aldı. Hollandalı, diğer maçlarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet gördü.COCU'NUN üzerine jilet gibi oturmuş takım elbisesinin kalitesine çıkabilmesi için bu yokluk ortamında bir şekilde 3-4 transfere ihtiyacı var. Hollandalı, Elif'e güvendiği kadar ilk dakikadan itibaren genç Barış'a da güvenebilirdi. Dirar, Isla, Valbuena, Alper ile emin olun 1-0 iyi skor. Kadıköy'de hazırlık maçlarında bile büyük tribün desteği bulan F.Bahçe, bu skorun altından kalkabilir ama G.Saray gibi Cocu'nun takımı da Devler Ligi seviyesinden çok uzakta...