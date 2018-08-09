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Türkiye’de acı çekecek

Portekiz basını, Kartallar’ın 1-0’lık skora rağmen İstanbul’daki rövanşta işinin zor olduğunu yazdı

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Benfica Türkiye’de acı çekecek
'nın 'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazeteleri karşılaşmayı manşete taşıdı. A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini belirterek, Portekiz ekibinin Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti. Record gazetesi, Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında Kartallar'ın avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdiğini vurguladı. Correio da Manha gazetesi ise, Cervi'nin attığı golle Kartalları rotada tuttuğunu ifade etti.
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Benfica Türkiye’de acı çekecek
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