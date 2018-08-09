Jeremain Lens: Daha iyi olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Torshavn'ı 6-0 yenen kadroyu Lask Linz maçında iki değişiklikle sahaya çıkaracak. Ağrıları olan Adriano'nun yerine Oğuzhan'ın orta sahada görev yapacağı belirtildi. Dünya Kupası
'nı nedeniyle takıma geç katılan isimlerden Quaresma yedek soyunurken, Şenol Güneş'in, sol kanatta yine Lens'i sahaya sürmesi, Fatih yerine de Pepe'yi 11'de oynatması bekleniyor. Öte yandan Lens, "Geçen yıl en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şimdi özverim daha yüksek. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum"
diye konuştu.