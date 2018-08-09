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Jeremain Lens: Daha iyi olacak

Quaresma’yı kesen Lens, “Geçen yıl en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şimdi özverim daha yüksek. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum.”dedi

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Jeremain Lens: Daha iyi olacak
Beşiktaş Teknik Direktörü , Torshavn'ı 6-0 yenen kadroyu Lask Linz maçında iki değişiklikle sahaya çıkaracak. Ağrıları olan Adriano'nun yerine Oğuzhan'ın orta sahada görev yapacağı belirtildi. 'nı nedeniyle takıma geç katılan isimlerden Quaresma yedek soyunurken, Şenol Güneş'in, sol kanatta yine Lens'i sahaya sürmesi, Fatih yerine de Pepe'yi 11'de oynatması bekleniyor. Öte yandan Lens, "Geçen yıl en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şimdi özverim daha yüksek. Daha iyi olmam gerektiğini biliyorum" diye konuştu.
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Jeremain Lens: Daha iyi olacak
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