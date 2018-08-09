Thibaut Courtois resmen Real Madrid'de

Geçtiğimiz günlerde adı sıkça transfer haberlerinde geçen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'e transfer oldu. Courtois, eflatun beyazlılarla 6 yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıca, taraflar arasındaki anlaşma kapsamında Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic, 1 yıllığına Chelsea'ye kiralandı.

Anlaşmanın mali detayları resmen açıklanmazken ilk gelen bilgiler bu transfer karşılığında Real Madrid'in Chelsea'ye 35 milyon Euro bonservis bedeli ödediği yönünde.

Real Madrid, yarın gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından Courtois için TSİ. 14.00'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Chelsea'nin 2011'in Temmuz ayında Belçika ekibi Genk'ten 8,95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Courtois, 2011 ila 2014 yılları arasında Atletico Madrid'de kiralık olarak oynadıktan sonra Chelsea'ye döndü. İngiliz ekibinde 4 sezon geçiren Belçikalı file bekçisi 2 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Chelsea, resmi internet sitesinden yaptıı açıklama ile transferi doğruladı.

İngiliz ekibiyle 154 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki file bekçisi 152 gol yedi.

Real Madrid'in, Chelsea'ye 1 yıllığına kiraladığı Kovacic ise eflatun beyazlılar tarafından 2015'in Ağustos ayında 31 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Inter'den transfer edildi. İspanyol ekibinde şimdiye dek 109 resmi maçta görev alan Kovacic, 3 gol ve 8 asitle oynadı.

Courtois'nın, Chelsea ile olan sözleşmesi 2019 yılında doluyordu.