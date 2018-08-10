Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan LASK Linz karşılaşmasında forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile de devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.