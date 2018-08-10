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, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

, 'in açılış haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 13:35
Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Dün oynanan LASK Linz karşılaşmasında forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile de devam eden idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı
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