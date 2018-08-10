Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır

Fenerbahçe, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında, kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle startı verilen antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe bu antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. pic.twitter.com/mdebpfrETn — Sabah Spor (@sabahspor1) August 10, 2018