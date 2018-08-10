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, maçına hazır

, ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 13:27
Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır

, 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında, kendi sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle startı verilen antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe bu antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe, Bursaspor maçına hazır
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