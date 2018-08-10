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Phillip Cocu'dan görüntülü fırça

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Phillip Cocu'dan görüntülü fırça

Teknik Direktörü Cocu, takımla birlikte maçının görüntülü analizini yaptı. Cocu, bu toplantıda hücum oyuncularını çok fazla top kaybı yaptıkları için uyardı. Cocu'nun uyarılarından Giuliano, Dirar, Valbuena ve Alper'in nasibini aldığı öğrenildi. Cocu toplantıda "Bu top kayıpları yüzünden hücumda neredeyse hiç etkili olamadık. İkinci maçta bu hataları yaparsak yine üretken olamayız. İleride top tutmalı ve oyunun merkezini oraya taşımalıyız" diye konuştu.

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FENERBAHÇE'DE sınavında Benfica maçı 11'inde rotasyona gidilmesi bekleniyor. Cocu'nun 4-5 oyuncuyu değişeceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde savunma bölgesinde başka alternatif olmadığı için Isla-Şener değişimi dışında sürpriz olmayacak. Orta alanda M.Topal'ın yerine Souza'nın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum bölgesinde ise Ayew, Barış, Soldado ve M.Ekici isimleri 11'e yakın. Öte yandan Ayew, takımla çalışmalarına devam etti. Sakatlığını atlatan Ganalı yıldızın forma giymesine engel bir durum yok.

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Phillip Cocu'dan görüntülü fırça
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