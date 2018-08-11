"Fenerbahçe sıcak bir aile"

Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun ekibinde yer alacak olan Erwin Koeman, sportif direktör Damien Comolli nezaretinde resmi mukaveleyi imzaladı. Daha sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Hollandalı futbol adamı, "Fenerbahçe çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim Phillip Cocu'ya ve takıma yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması. Fenerbahçe olarak el ele verip çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun ekibinde yer alacak olan Erwin Koeman, sportif direktör Damien Comolli nezaretinde resmi mukaveleyi imzaladı. Daha sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan Hollandalı futbol adamı, "Fenerbahçe çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim Phillip Cocu'ya ve takıma yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması. Fenerbahçe olarak el ele verip çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖREV YAPTIĞI 8. TAKIM

Koeman, Groningen, PSV Eindhoven ve Mechelen de top koşturdu. Futbolu bıraktıktan sonra Waalwijk, Utrecht, Feyenoord, FC Eindhoven ve Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevlerini üstlenen Koeman, Southampton ve Everton'da da kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcı antrenörü olarak da çalıştı. F.Bahçe, Koeman'ın görev aldığı 8. takım olacak.