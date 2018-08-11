SABAH, zemin sorununu uzmanına sordu

Beşiktaş'ın LASK Linz'le Vodafone Park'ta oynadığı maça kötü zemin damga vurdu. Kulüp, çimlerin bir hastalık nedeniyle bozulduğunu açıklarken Ege Üniversitesi Çim Bölümü'nde görev yapan Öğr. Üyesi Dr. Ali Salman'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi: "Tüm canlılar hastalığa yakalanır. Bu çim de olsa insan da olsa fark etmez. Doğru zamanda hastalığı öngörmek ve müdahale etmek önemli. Bitkiye insan gibi bakmak lazım. Çünkü bitki ve hayvan hücresi arasındaki fark çok fazla değil. Aynı zamanda yoğun nem ve sıcaklık da hastalığın baş sebepleri arasında yer alıyor. Yaşanan durum da bunun bir parçası olabilir. Beşiktaş'ın 2 gün sonra yine aynı statta oynaması çimleri daha da yoracaktır. Bu tedavi sürecini de etkileyebilir. 300-400 milyonluk stadyumlar yapılıyor ülkeye, senede 2 milyon TL civarı da bakım bedelleri doğru insanlarla çalışılarak harcanırsa zeminlerde de sorun olmaz."

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