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: Her an transfer olabilir

Başkan Vekili , sarı lacivertli ekibin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsoy'un gündeminde transfer çalışmaları da vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 00:44
Semih Özsoy: Her an transfer olabilir

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Özsoy, "Futbolun ordinaryunusu Lefter Küçükandonyadis'in sezonuna başladık bugün. Hayırlı olsun, kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon olsun tüm takımlar için. Sonunda güzellik kazansın. Birlik, beraberlik ve ülkemiz için bir bütünlük olsun. Bugün de bir örneğini gördük. miz bir ilki başlattı, küfürsüz bir sezonun öncüsü olmak istiyoruz. Sonunda şampiyon olmak istiyoruz ama en önemlisi birlik ve beraberlik içerisinde olmak" dedi.

"TRANSFERİ NOKTALADIK DİYEMEM"

Sahada istekli bir Fenerbahçe olduğunu söyleyen Özsoy, "İstekli bir Fenerbahçe var. Camia olarak istekliyiz. Bu takıma da yansıyor. Bizim istediğimiz Fenerbahçe olma yolunda bir istek ve arzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Transfer devam edecek mi" sorusuna yanıt veren , "Noktaladığımızı söyleyemeyiz. Yapılıyor. Kiralama çok avantajlı ama diğer kulüpler kendi düzenini kurduktan sonra oyuncularını kiralık olarak veriyor. Satılık veya kiralık olsun takibimiz devam ediyor. Her an olabilir, hiçbir şey de yaşanmayabilir" diye konuştu.

"BUGÜN HERKES KONUYA YABANCIYDI"

Semih Özsoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili gelen bir soruya ise "Hakemler, oyuncular ve taraftarlar olsun bugün konuya herkes yabancıydı. Sonunda iyi bir yere gidilecek. Ne olduğunu bilmiyorum ama seyredilip karar verildiğine göre doğru yolda ilerleniyor demektir" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı

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Semih Özsoy: Her an transfer olabilir
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