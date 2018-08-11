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Son dakika: seçime gidiyor

Başkanı seçime gitme kararı alacaklarını açıkladı. Fikret Orman, "Yeni bir yönetim kurulu için seçime gideceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 12:19
Son dakika: Beşiktaş seçime gidiyor

'ın 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda yapılıyor.

Beşiktaş Başkanı , Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Seçim kararı aldığını söyleyen Orman, bu kararı hafta içinde açıklayacaklarını belirtti. Borçla ilgili eleştirilere de cevap veren Orman, "Biz göreve geldiğimizde borç, ödenebilecek durumda değildi. 110 yıllık kulüp tarihindekinden daha fazla futbolcu satışı yaptık" dedi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Seçim kararı aldığını belirterek herkesi şaşırtan Fikret Orman, tüzük değişikliğine gidileceği dönemde, seçim de yapılacağını söyledi. Borçlardan kulübün mali yapısına kadar birçok konuya değinen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kürsüden alkışlarla ayrıldı.

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Son dakika: Beşiktaş seçime gidiyor
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