Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme transferi bitiyor

Muhammet Beşir ve Ramil Sheidaev'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile rekabet edebilecek bir oyuncu arayan Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi bitiriyor. Türkiye'nin SABAH'tan öğrendiği transferde mutlu sona çok yaklaşan bordomavililer, Nijeryalı forveti dün Türkiye'ye getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat görüştüğü Nwakaeme için kulübü Hapoel Beer Sheva ile 500 bin Euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

YAŞI 29, MAAŞI 800 BİN EURO

Oyuncuyla yıllık 800 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yapan Karadeniz kulübünün, son pürüzlerin de giderilmesinin ardından hemen resmi sözleşmeyi imzalatacağı kaydedildi. Önceki gün Beer Sheva'nın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Apoel Nicosia ile oynadığı maçta 1 gol ve bir asistlik performans sergileyen Nwakaeme, 29 yaşında.

PARALARI ÖDEDİ, LISANSI ÇIKARDI

UZUN zamandır ekonomik sıkıntılarla boğuşan Trabzonspor yönetimi, dün kritik ödemeleri yaparak lisans sorununu çözdü. Sözleşmelerinin tek taraflı feshi sonucu tazminat kazanan eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 569 bin lira, Aykut Demir'e 9 milyon 815 bin, N'doye'un menajerine 130 bin Euro (900 bin TL) ve Yanal'ın yardımcılarına da 963 bin TL ödeyen bordomavililer, böylece yeni transferlerine lisans çıkarma konusunda önündeki engelden kurtuldu.

"RUHSUZ VE SAYGISIZ..."

Trabzonspor uzlaşmaya yanaşmayan hem Ersun Yanal hem de Aykut Demir'e tepki gösterdi. Yanal için, "Caima ve kulübe saygısı olmayan... Ruhsuz ve isteksiz" yorumu yapıldı. Aykut Demir için de ahlaki ve vicdani değerleri olmadığı ifade edildi.