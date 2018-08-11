Domagoj Vida’da tek umut Sevilla

İNGILTERE'DE transfer döneminin sona ermesinin ardından, Domagoj Vida'yı elden çıkarmak için Beşiktaş'ın önünde tek seçenek olarak Sevilla kaldı. Geçtiğimiz hafta Sevilla'nın Hırvat stopere ilgisi futbol gündemini epeyce meşgul etmiş, İspanyol kulübünün siyah-beyazlılara 18 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret önerdiği ileri sürülmüştü.

NEGREDO 24 MAÇA ÇIKARSA SENEYE DE BEŞIKTAŞ'TA!

yıllık sözleşmedeki opsiyonda 25 maç şartı olduğu ortaya çıktı. LASK Linz'e karşı son dakikalarda forma giyen İspanyol golcünün, 24 maça daha çıkması halinde mukavelesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Bu arada kendisine talip olan Al Hilal ve Sydney'in tekliflerini geri çeviren 32 yaşındaki futbolcunun, Celta Vigo ya da Rayo Vallecano'ya gitmeye sıcak baktığı ancak 4 milyon 350 bin Euro'luk senelik ücretinin sorun olmaya devam ettiği bildirildi.

LASK'a karşı 85'te oyuna giren Negredo'nun Güneş'in yüzüne bile bakmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

FUTBOLCULAR ARABALARINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın Volvo Car Turkey ile imzaladığı ortaklık anlaşması gereği siyah-beyazlı futbolcular, sezon sonuna kadar kullanacakları araçlarını teslim aldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen törene kulüp başkanı Fikret Orman, Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, futbolcular ve Şenol Güneş katıldı

MANSIZ'A DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Beşiktaş, LASK Linz maçının ardından Süper Lig'de Akhisar ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi, yardımcı antrenör İlhan Mansız'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular 43 yaşına giren Mansız'a mutluluklar diledi.