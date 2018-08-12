3 puandan fazlası

Süper Kupa
'yı penaltılarla Akhisar'a kaybeden Galatasaray
, Süper Lig
'e Ankaragücü galibiyetiyle başladı ve 5 günde krizden çıktı. İşte sarı-kırmızılı takım için üç puandan fazlası olan Ankaragücü maçının şifreleri: 1-
Kaptanlardan Selçuk yerlilerle, Muslera yabancılarla toplantı yaptı ve takım içindeki herkes özeleştiride bulundu. Fatih Terim
ve yardımcıları da oyuncuları motive edici konuşmalar yaptı. Süper Kupa'da morali bozulan takım kendine geldi. 2-
Belhanda, Feghouli ve Gomis'i yedek bırakan Terim, hem formsuz yıldızlarına gözdağı verdi hem de takıma, "Herkesin forma şansı eşit
" mesajını gönderdi. Sinan Gümüş
kullandığı etkili kornerle, Eren Derdiyok
golüyle skora katkı yaptı ve Terim'in güvenini boşa çıkarmadı. 3-
Bozuk zeminde yenik duruma düşen sarı-kırmızılı takım, ciddi bir taraftar baskısının olduğu deplasmanda kazanmasını bildi. Konya dönüşü cenaze evini andıran takım uçağı Ankaraİstanbul yolculuğunda ise bayram yeriydi
ve oyuncular tezahüratlar yapıp fotoğraflar çektirdi. 4-
Yeni transfer Henry Onyekuru ilk resmi maçında olumlu sinyaller verdi. Onyekuru Fatih Terim'in özellikle deplasmanlarda önemli hücum silahı olacak. 5-
Geçen sezon şampiyonluk yolunda Başakşehir'e kritik bir gol atan Mariano takıma dönüşüyle seviye atlattı. Brezilyalı sağ bek, Ankaragücü maçında sahanın yıldızıydı. 1
Ankaragücü deplasmanında kötü zemin yüzünden 221 pas yapabilen G.Saray, geçen sezon sadece bir kez bu rakamın altında kalmıştı.? 'BİZİM STADIMIZI GÖRÜN ZEMİN KAYMAK KAYMAK!'
Galatasaray'ı deplasmanda Ankaragücü'nü yenerken en çok saha zemini zorladı. Ocak ayında hibrit çime geçen ve yaz boyunca bakımı yapılan Türk Telekom Stadı ise yeni sezona hazır. İşte sarı-kırmızılıların maç sonrasında zeminle ilgili SABAH'a yorumları: ABDURRAHİM ALBAYRAK:
Zemini gördün! Çok şükür ki iki takımda da sakatlık olmadı. Haftaya Türk Telekom Stadı'nı da göreceksiniz... Bizim zemin kaymak kaymak! SELÇUK İNAN:
Kötü bile diyemem bu zemine! Pas yapılmıyor, konuşturmayın beni... SİNAN GÜMÜŞ:
Zemin iyi olsa Onyekuru'nun pasını gol yapmıştım. DONK:
Sahanın bazı yerlerini kırmızıya boyamışlar! Kötü zemin karşılaşma boyunca bizi uzun topa ve dönen toplara yönlendirdi.