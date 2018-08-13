Beşiktaş apolet söktü

Dk.39 Pepe 1-0 Oğuzhan Özyakup
'un soldan ortasında topa iyi yükselen Pepe
'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Dk. 42 Babel 2-0
Sağ kanatta Gökhan Gönül
'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lens'in ortasında, Babel topu filelere gönderdi. Dk. 56 Seleznov 2-1
Necip'in hatalı pasında Seleznov, savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ardından düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Akhisar karşısında oyun üstünlüğünü ilk 45 dakikada üst seviyelere çıkaran Beşiktaş
, golün geldiği 39. dakikaya kadar 18 orta yapıp 10 şut attı.
Bu baskı sonrası Oğuzhan-Pepe işbirliği skor üstünlüğü olarak tabelaya yansıdı. 2-
Bu golden 3 dakika sonra Lens'in ortasında, Babel farkı ikiye çıkardı. 3-
Akhisarspor, oyunun ilk yarısında Galatasaray'dan Süper Kupa'yı, Fenerbahçe'den Türkiye Kupası'nı alan bir takım görüntüsünden çok, küme düşmek üzere olan umutsuz bir ekipmişçesine tablo çizdi. 4-
İkinci yarıda vites düşüren Beşiktaş rakibinin ataklarını savunmakta zorlanırken, 52. dakikada net bir pozisyondan yararlanamayan Seleznov, 56.dakikada Necip'in büyük hatası sonrası topu ağlarla buluşturdu. 5-
LASK maçında olduğu gibi Akhisar karşısında da vasatın altında kalan Larin, Love ile yer değiştirirken, Kanadalı 62Antalya
da sadece 2 şut attı ve isabet bulamadı. 6-
Hücum adamları konusunda yüzü gülmeyen Beşiktaş, Love'dan da verim alamadı. Kartal, 25 şut atıp, 36 orta yaptığı karşılaşmada orta saha oyuncularının kalite farkı ile kazandı. AÇILIŞ MAÇLARI PEPE'NİN İŞİ
Beşiktaş'ın son 2 sezonda Süper Lig'de ilk gollerini Pepe attı. Portekizli oyuncu bu sezon Akhisarspor'a geçtiğimiz sezon da 2-0 mağlup ettikleri Antalyaspor'a karşı açılış golünü kaydeden isim oldu. 'UMARIM DAHA FAZLA ATARIM'
Pepe, lige çok iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Portekizli futbolcu, "Geçen sene de ilk maçta gol atmıştım. Umarım bu sezon daha fazla atarım. Takıma faydalı olmak ve taraftarımızın beklentisini karşılamak adına sıkı çalışıyorum. Golüm önemliydi. Sonuç olarak bir farkla kazandık" diye konuştu. DALYA BABEL'DEN
Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlı takımın Vodafone Park
'ta 100. golüne imza atma onurunu yaşadı. NECİP ÖZÜR DİLEDİ Necip Uysal
, hatasından kaynaklanan Akhisarspor golü sonrası tribünlere dönerek taraftarlardan özür diledi. Siyah-beyazlı futbolseverler de Necip'e alkışlarla karşılık verdi. QUARESMA ÇOK KIZDI
Maça kulübede başlayan Quaresma oyuna giremeyince çok kızdı ve yardımcı antrenör Guti'ye isyan etti. Portekizli futbolcu yeleğini attı.?