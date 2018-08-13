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, mesaisine başladı

, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda perşembe günü ile oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 14:37
Beşiktaş, LASK Linz mesaisine başladı

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, maçının hazırlıklarına yarın saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş, LASK Linz mesaisine başladı
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