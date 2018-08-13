Beşiktaş, LASK Linz mesaisine başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ayak tenisi oyunu, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, LASK Linz maçının hazırlıklarına yarın saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.