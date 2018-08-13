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yol yorgunu

10 bin km’ye yakın yolculuk yapan ’da Hollandalı oyuncu dert yandı: “Son bir ayda çok seyahat ettik. Yolculukların yorgunluğu ister istemez maçlara yansıyor. Yüzde yüz hazır değiliz. Her geçen hafta daha iyi olacağız.”

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Galatasaray yol yorgunu
Ankaragücü'nü 3-1 yenmesine rağmen futbolu keyif vermeyen 'da herkes zeminden şikayet etti. Sarı-kırmızılı takımdan bir futbolcu ise SABAH'a yaptığı açıklamada önemli bir tespitte bulundu. "Son bir ayda çok seyahat ettik. Yolculukların yorgunluğu ister istemez maçlara yansıyor'' diyen , "Hem bireysel performans hem de takım olarak yüzde yüz hazır değiliz. Her geçen hafta daha iyi olacağız'' görüşünü paylaştı. Donk'un söylediği gibi sarı-kırmızılı takım son bir ayda 10 bin km'ye yakın seyahat (uçak-otobüs) etti. 7 Temmuz'da İstanbul-Zürih uçuşu ile başlayan kamp maratonu İsviçre içinde Montrö, Fribourg ve Cenevre yolculukları ile devam etti. İstanbul'a döndükten sonra kara yoluyla Sakarya'ya maça giden Galatasaray'ın sonraki rotası Tunus oldu. Tunus'tan Atina'ya geçen ve AEK ile oynayan sarı-kırmızılı takım daha sonra ilk resmi sınavına Süper Kupa'da Konya'da çıktı. 4 gün sonra da Ankara'nın yolunu tuttu. Yol yorgunu Aslan'da Fatih Terim, Ankaragücü galibiyetinin ardından fiziksel olarak yıpranan oyuncularına iki gün izin verdi.

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Galatasaray yol yorgunu
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