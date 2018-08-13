Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, Akhikar maçı sonrası başkan Fikret Orman
'la aralarında sorun olduğu iddialarına açıklık getirdi: "Ben daha önce bizim kulüple ilgili değil genel konuştum. Başkan aradı, üzülmüş. Ben de onun üzülmesine üzüldüm.
Başkanın, Divan Kurulu'nda söyledikleri doğru. Ben bir çalışanım. Emekçi karşılığını almalı. Başkanımız her gün Ümraniye'de, buradan kavga çıkmaz, fikrimi söylerim.
Başkana saygısızlık olarak değil. Bu yaşa kadar ben saygısızlık üzerine iş yapmadım. Ben ölümüne işimi yaparım. Mukavelem sürdükçe başkanla çalışmak isterim." "ŞİMDİ DE YAĞCILIK YAPTI DİYECEKLER"
"Yaşanan ekonomik sıkıntı, sadece kulüplerin değil Türkiye'nin sıkıntısı. Gelecek oyuncuya TL verin diyorum hep. Planlama iyi yapılırsa zarar olmaz.
Bu konuda en iyisi bizim başkan. Şimdi de yağcılık yaptı diyecekler." Güneş maçla ilgili olarak ise, "Farklı kazanmamız gereken maçta eksiklerimiz vardı. İkinci yarıda oyun tempomuz düştü. Bir de golü yedikten sonra panik başladı. Golü yedikten sonra yine net pozisyonlar bulduk ama atamadık" dedi. CANER'İN SİNİRLENMESİNE KIZDIM Şenol Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "Caner Erkin
'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasının ardından sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Güneş, "Caner'in sinirlenmesine kızdım. Sinirlenip daha büyük hataya izin vermemek lazım. Daha sakin kalacağız. VAR ile ilgili muhakeme yapmak istemiyorum. VAR tabii ki önemli, teknoloji önemli; yardımcı olacak. Yorumları sana göre, bana göre yapıyoruz. Teknoloji yüzde yüz olsun ama yine tartışmanın olacağını düşünüyorum" ?LOVE'A TRİBÜNDEN TEPKİ
Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren Love bir pozisyonda fırsatı kaçırınca, tribünlerin tepkisiyle karşı karşıya kaldı. 63. dakikada oyuna dahil olan ve 78.dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortada röveşata deneyen Love başarılı olamadı. 90. dakikada pas atmakta geciken ve 90+2'de golü atamayan oyuncuyu tribünler yuhaladı. LASK LINZ İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Admira Wacker'i 90+1. dakikada savunma oyuncusu Wostry'nin golüyle 1-0 yenerek, üçüncü haftada ilk lig galibiyetini aldı. Kartal, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında perşembe günü Linz'e konuk olacak. SAHA KARIŞTI!..
Beşiktaş'ta Caner Erken maçın son anlarında yine çıldırdı. Tolga ile Mustafa Yumlu arasında yaşanan bir pozisyon sonrası saha karıştı. Bu anlarda hakem Bülent Yıldırım Caner'e sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcu uzun süre itiraz etti. Bu arada maçı 28 bin 312 siyah beyazlı taraftar takip etti. 6
Siyah-beyazlı takım, Akhisar'a karşı ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta rakibine karşı 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.