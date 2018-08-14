Her takıma Medel

Beşiktaş
'ta Avrupa Ligi elemelerindeki LASK ve ligdeki Akhisarspor maçlarının yıldızı Gary Medel
performansıyla alkış alıyor. Akhisar'a karşı 76 kez topla buluşan ve 61 pasının sadece 3'ünü yanlış adrese gönderen başarılı isim, bu alanda sahanın en iyisi oldu. Rakibin 5 atağını kesme girişiminde bulunan ve bunların 2'sinde başarı sağlayan oyuncu, LASK karşısında ise rakibin 5 atağına 'Dur' demiş, girdiği 10 ikili mücadelenin de 7'sini kazanmıştı. Takımı sırtlayan isimlerin başında gelen Medel, Akhisar mücadelesinde 1 de gollük pas verirken, Ege ekibinin 3 ciddi pozisyonunu da uzaklaştırdı. ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Beşiktaş'ta Gary Medel yapı olarak zaten dinamik bir oyuncu. Şili Milli Takımı ve Inter'den de yakından tanıdığımız bir isim. Pres yapan, sert ikili mücadelelere giren, aynı zamanda tempolu oynayan ve istikrarlı bir futbolcu. Bu bakımdan Beşiktaş'ta bu sezona başlarken sergilediği 'hazır' görüntüsünün sezon içerisinde de devam edeceği kanaatindeyim. NEGREDO: BEN BİLMEM, EŞİM BİLİR
Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Negredo
'ya Suudi Arabistan'dan gelen teklif için eşi Amparo Moreno'nun tercihi bekleniyor. Rayo Vallecano'nun da talip olduğu İspanyol yıldızın 4.3 milyon Euro'yu bulan maaşı için en büyük umut Suud kulübü Al Hilal... Negredo'nun eşi ikna edilirse masaya oturulacak. ATİBA: JÜBİLEM KANADA'DA
Beşiktaş'ın dinamosu Atiba, ülkesi Kanada'nın basınına geleceğini değerlendirdi. 35 yaşındaki oyuncu, Kanada'da futbol oynadıktan sonra emeklilik kararı alacağını aktardı.