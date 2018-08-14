Galatasaray'dan Emre Akbaba resti

Transferde FFP'ye takılan Galatasaray'ın gündeminde 3 oyuncu yer alıyor: Emre Akbaba, Jason Denayer ve Ndiaye. Sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen Emre ve Denayer gelen teklifleri bir bir geri çevirirken, Ndiaye'ye talip olan takımlar da Stoke City'nin 20 milyon Euro bonservis talep etmesi sonucunda transferden çekildi. Sarı-kırmızılı yönetim de Fatih Terim'in takımda görmeyi isteği bu üç oyuncu için şartlarını sonuna kadar zorlayacak ve transferleri bir an önce bitirmeye çalışacak. İşte üç oyuncunun son durumu...

EMRE AKBABA: Başakşehir ve Kasımpaşa'yı reddeden Alanyaspor'un 10 numarası, Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem'' mesajını gönderdi. Hocası Mesut Bakkal da aklı Galatasaray'da olan Emre Akbaba'yı Sivas'ta ilk 11'e almadı. Alanyaspor'a "Seneye bedava alırız'' restini çeken sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon Euro bonserviste anlaşılmasını bekliyor.

JASON DENAYER: Belçikalı savunmacı, İngiltere'den Leeds, İskoçya'dan Celtic ve İtalya'dan Torino'nun yaptığı kiralama tekliflerini Galatasaray'a dönmeyi istediği için kabul etmedi. Menajeri McLoughlin de stoperde oynatma sözünü tutan sarı-kırmızılılara olumlu mesaj gönderdi ve 10 milyon Euro bonservis isteyen Manchester City'yi tekrar kiralamaya ikna etmeye çalışıyor.

BADOU NDİAYE: Senegalli orta saha oyuncusu için Dortmund girişimde bulundu ancak kulübü Stoke City 20 milyon Euro fiyat çekince aynı paraya Axel Witsel'i aldı. Everton'a da transferi gerçekleşmeyen Ndiaye için Stoke City 2.5 milyon Euro kiralama bedeli talep ediyor. Senegalli oyuncu ise Galatasaray'a dönmek istiyor ve sarı-kırmızılı kulüp bu transferi minimum maliyetle bitirmeyi planlıyor.