Emre Akbaba için son tango

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Emre Akbaba pazarlığında sarı kırmızılı yönetim son teklifini yaptı ve kabul edilmemesi halinde yıldız futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağını turuncu- yeşilli kulübün yönetimine bildirdi. Kontratının son yılına giren Emre Akbaba için 2.8 milyon Euro artı bir futbolcu öneren G.Saray'ın bu teklifi sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın yönetimine "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor. Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi. Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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