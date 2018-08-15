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için son tango

, için 'a nihai teklifini iletti. Sarı kırmızılı ekibin son teklifi 2 milyon 800 bin Euro ve bir futbolcu. Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü da transferin netleşmesini istiyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Emre Akbaba için son tango

ile Alanyaspor arasında pazarlığında sarı kırmızılı yönetim son teklifini yaptı ve kabul edilmemesi halinde yıldız futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağını turuncu- yeşilli kulübün yönetimine bildirdi. Kontratının son yılına giren Emre Akbaba için 2.8 milyon Euro artı bir futbolcu öneren G.Saray'ın bu teklifi sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü 'ın yönetimine "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor. Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi. Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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Emre Akbaba için son tango
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