Hakemler güvensiz!

VAR'ın ilk uygulamalarını beğenenler var, yetersiz görenler var, karşı olanlar var. Sizce video yardımcı hakem sistemi Türkiye'de geçer not aldı mı?? Beşiktaş 'ta Başkan Fikret Orman 'ın Teknik Direktör Şenol Güneş 'e dair yaptığı çıkışı nasıl yorumluyorsunuz? Bu açıklamanın alt metninde neler var?G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim 'in oyuncu satışında daha iyi olmaları gerektiği vurgusu doğru mu? Başkan Mustafa Cengiz bu konuda eleştirilmeli mi?Uygulamada bazı sorunlar yaşandı. Hakemlerin vücut dilinden anlaşılmayan noktalar oldu ama uygulamanın ilk hafta için verimli geçtiğini düşünüyorum. Her ligde ilk haftalarda aksamalar oluyor.Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Hakemler en ufak tartışma anında VAR'la temasa geçiyor. Bu güvensizlik göstergesidir. Sağlama yapma gereği duyuyorlar. Bir karar veriliyorsa, VAR'la zırt pırt temasa geçmenin, vakit kaybı yaşamanın anlamı yok.Bu sistemin temel amacı maksimum adaleti getirmek ve bu haftaki uygulamalarda da skoru etkileyebilecek birkaç pozisyon VAR hakemleri tarafından tespit edilip düzeltildi. İlk kırmızı kartı da Göztepe maçında gördük.Sonuçta karar yine hakemin… Eğer bir şeyden şikayet edeceklerse sisteme değil, hakemin görüşüne eleştiri getirsinler. İlk haftada VAR'ın kaçırdığı tek pozisyon Fenerbahçe'nin yediği golde oldu. Soldado'nun itilmesini hakeme yorumlattırabilirlerdi, muhtemelen görmediler.VAR'la ilgili "Bize uymaz" gibi peşin hükümlü değilim... İlk haftada hakemlerin acemilikler yaşadığını gördük. Oysa Dünya Kupası 'ndaki VAR sistemi hakemlerimize "Rol model" olmalı. Öncelikle kamera sayısını çoğaltmalıyız. Dünya Kupası finalinde tam 38 kamera görev yaptı.Diğer maçlarda ise 12 kamera görev yapıyor. Bazı hakem uygulamalarıyla ilgili şaşkınlıklarım var. Maçın mutlak hakimi hakemler değil mi? Özgür Yankaya, Göztepe'nin yediği ilk gol için kulaklıkla konuşup karar verdi. Oysa VAR kamerasına gidip bizzat görmeli... Dünya Kupası'nda hakemler hep VAR kamerasına gitti.Orman ve Güneş arasında uzun zamandır soğukluk vardı. Herkes eteğindeki taşı döktü. Bence konu kapanmıştır. Önemli olan Beşiktaş.Şenol Hoca'nın yönetimin sınırlarını ihlal edip özellikle para işlerini kamuoyu önünde konuşması doğru değil. Başkan ise haklı.Benim anladığım Fikret Orman, "Herkes haddini bilsin" dedi, Şenol hoca da, "Zaten biliyorum" karşılığını verdi.İkili arasında uzun zamandır hissedilen bir soğukluk vardı. Milli takım meselesi, yardımcı teknik adam konusu, oyunculara ödemelerin gecikmesi ve transferler…Ben bundan sonrasına bakarım. Şenol hocanın tüm bunları bırakıp takıma yoğunlaşması lazım... Başkan da seçime hazırlanacak. Herkes eteğindeki taşı döktü... Önemli olan Beşiktaş. Konu kapanmıştır!Şenol hoca takımını istediği yere getirmek için şartları yeterli görmüyor. Bırakın transfer yapmayı, oyuncuların parasının ödenmesinin peşinde. Yarışmacı bir hoca olarak bu problemlerin sahaya yansımamasını istiyor ve bunu kamuoyuyla paylaşarak sorumluluğunu da azaltıyor.Ahmet Nur Çebi ile yaşanan sorunlar, Şenol Hoca'nın 2. başkana daha yakın olması da cümleleri cesaretle söyletmiş olabilir.Fikret Orman seçilmiş bir başkan. Şenol Güneş ise yönetim tarafından Beşiktaş'ın başına atanmış bir teknik adam.Ancak Şenol hocanın yönetimin sınırlarını ihlal edip özellikle para işlerini kamuoyu önünde konuşması doğru değil. Başkan Fikret Orman'ı serzenişinde haklı buluyorum.Menajerler çıkarları için oyuncuların kafalarını karıştırır ve bir başka kulübe gitmeleri için baskı yaratırlar.Bu konuda faturayı Mustafa Cengiz'e kesmem. Daha tecrübeli ve piyasaya hakim yöneticiler var.Gomis başta olmak üzere Belhanda, Feghouli gibi oyuncular Galatasaray 'da kazandıkları paralardan daha çok kazanacak teklifler alsalar hemen giderler... Bu oyuncuların menajerleri, kendi çıkarları uğruna oyuncuların kafalarını karıştırır ve bir başka kulübe gitmeleri için baskı yaratırlar. Bu isimlere teklif bile yok. Bu sezon dahil yılda 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda ile 3 milyon 850 bin Euro garanti para kazanan Feghouli ikilisinin 4 yıllık anlaşması var.Tehdit ile bu işler olmaz. Oyuncu ve menajeriyle bir uzlaşma ortamı yaratılmalı, kulübün içinde olduğu şartlar anlatılmalı. Ödeme yapmamak oyuncuyu yıldırmıyor. Parasını alamayan futbolcu, soluğu UEFA'da alıyor. Fatih Terim'in, "Oyuncu satışında daha iyi olmalıyız" yorumunun alt yazısını şöyle okumak gerekir: "Oyuncunun isteklerine mahkum olmamalıyız. Yönetim de oyuncu ile masaya otururken elini güçlendirecek kararları kabul ettirmeli. Oyuncu isteklerine yönelik yapılan sözleşmeler üstelik uzun olunca kulübü büyük sıkıntı içine sokuyor. Yönetim de sözleşmelerde güçlü olmalı."Ben bu konuda faturayı Mustafa Cengiz'e kesmem. Daha tecrübeli ve piyasaya hakim yöneticilere sahipler.Esas problem satılmak istenen oyuncuların Galatasaray'dan aldıkları rakamlar. O kadar yüksek ki hem bonservis ödeyip hem de oyunculara bunları ödeyecek takım bulamıyorsunuz. Sanırım esas serzeniş Rodrigues ile ilgili… Lig biterken iyi bir piyasa yakalamıştı ama bu rüzgarı değerlendiremedi.Doğru tabii ki... Oyuncu satmak, pazarlamak ayrı bir meziyet. Belli ki yönetimde bunun sıkıntısı yaşanıyor. Oyuncuyu da Fatih Hoca satacak değil ya! Sayın Mustafa Cengiz'in ekibinde böyle bir ismin olması gerekirdi.İngiltere'de transfer kapandı, Çin'de de aynı şekilde. Bence Fatih Hoca elindeki kadrodan çözümler üretmek durumunda kalabilir.