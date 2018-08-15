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Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak üzerine

Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Hollandalı oyuncu , 3. ön eleme turu rövanşında yarın Avusturya ekibi ile yapacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 20:57
Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak üzerine

Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Felsefemiz kazanmak üzerine" dedi.

Beşiktaş, 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve maçın oynanacağı Linzer Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Avantajlı bir skor ile buraya geldiklerini söyleyen Güneş, "Kendi sahamızda daha farklı kazanabilirdik. Rakibe saygı duyuyoruz. Koşan ve disiplinli bir takım. Felsefemiz kazanmak üzerine. İki takımın da güzel oynayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Rakiplere göre daha güçlü olmamız gerekiyor. Kazanan bir takım oluşturmalıyız. Kazanırken güzel futbol oynamayı istiyoruz" diye konuştu.

"HERKES EN İYİSİNİ YAPMALI

Teknik Direktör Güneş, ellerinde oyunculardan ayrım yapmadan yararlanmak istediklerini ifade ederek, "Herkes en iyisini yapmalı. En iyisini yaptığı sürece oynar, diğeri de onunla rekabet edecek. Mevkiler arasında yarış elbette olacak ama hepsine ihtiyacımız var. Başarılı sonuçlar almak önemli ama bunun sürdürülebilir olması daha önemli. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Sezon planlamasında genelde 4-6 hafta aradan sonra takımın genel durumunu görürsünüz. Sezonu erken açma konusunda da rakiplere göre 1 hafta falan fark var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın forvetlerinin performansı hakkında da konuşan tecrübeli hoca, "Larin ve Vagner, ilk hazırlık döneminden beri bizimle beraber. Larin geçen seneki durum itibariyle oynamaya devam etti. Zaman zaman işler yaptı ama eksikleri var. Vagner çok çalışıyor ama üretkenlik olarak sıkıntısı oldu. Negredo'nun da sakatlık sorunları vardı. O nedenle antrenman eksiği var" diye sözlerini tamamladı.

BABEL: "ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSEK"

Siyah-beyazlı takımın başarılı ismi Ryan Babel ise kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Öz güvenimiz yüksek. Odaklanırsak gayet iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Hala gelişime açık birçok yanımız var. Gidişat gayet iyi ve bu durum yarına yansıyacaktır. Larin potansiyelli bir oyuncu. Çok güçlü. Ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Epey yol aldı" sözlerini sarf etti.

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Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak üzerine
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