Fenerbahçe
Teknik Direktörü Cocu, elenmelerine rağmen oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi:
Ne kadar gücümüz varsa, sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibin üzerine gittik ama topla çok kaliteli bir rakip vardı. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık bugün. Son bölümde bu yüzden yorgun gözüktü takımımız.
Yediğimiz ilk gol yıkıcı bir darbeydi ama pes etmedik. İlk golü biz atsak, rakibimiz daha gergin bir ortamda mücadele edecekti.
Biz ilk golü atsaydık farklı bir maç olacaktı. Şampiyonlar Ligi'nde turu geçip geçemeyeceğinizi böyle küçük farklar belirler. Takımımla gurur duyuyorum.
Şu anda Soldado
'nun bir ritim eksikliği vardı. Alper de bugün harika bir iş çıkardı. KAPTANDAN GENÇLERE TESELLİ
Gedson Fernandes'in attığı golde hatası olan Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Volkan Demirel
, karşılaşma sonrası gençleri teselli etti. Eljif Elmas ve Barış Alıcı'ya sarılan tecrübeli file bekçisinin, iyi performans sergileyen arkadaşlarına ayrıca teşekkür ettiği öğrenildi.