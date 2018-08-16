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’ya veda ediliyor

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Hakan Balta’ya veda ediliyor

yönetiminin 11 sene sarı-kırmızılı formayı giyen ve sözleşmesi sona eren için Göztepe maçı öncesinde özel organizasyon düzenleyeceği öğrenildi. Türk Telekom Stadı'nda taraftarla vedalaşacak 35 yaşındaki Hakan'ı sarı-kırmızılı kulüp, hizmetlerinden dolayı plaketle onore edecek. İki oğlu da Galatasaray altyapısında top koşturan ve futbolu bırakması beklenen Hakan Balta'nın Florya'da antrenör olarak Galatasaray'a hizmet etmesi söz konusu.

Galatasaray'da 11 sezon görev yapan Hakan, 332 maçta bu forma ile ter döktü.

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Hakan Balta’ya veda ediliyor
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