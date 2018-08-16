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'da Anthony Nwakaeme için son turlar

’la anlaşan 29 yaşındaki golcü Anthony Nwakaeme, Hapoel ile görüşerek bonservisinde 100 bin ’luk indirim yaptırdı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için son turlar

'un görüşmek için 'a getirdiği Nijeryalı forvet Nwakaeme'nin transferi bitmek üzere... 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Hapoel Beer Sheva'nın, bonservis bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro'da ısrarcı olmasına rağmen Trabzonspor yöneticileri 900 bin Euro'luk teklifi arttırmama kararı aldı. Anthony Nwakaeme ile bordomavililerin anlaşması ve oyuncunun da ayrılmak istemesi nedeniyle kulübüne yaptığı baskı sonuç getirdi ve kulübü indirime gitmeyi kabul etti. İki eşit taksitte ödenmek şartıyla 1 milyon Euro'ya indirilen bonservis ücreti teklifine Trabzonspor kulübü henüz yanıt vermedi. Verilecek yanıta göre; Hapoel kulübü, bu akşam APOEL ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrasında imza için Nwakaeme'yi Trabzonspor'a göndermeyi planlıyor.

212 MAÇTA 65 KEZ FİLELERİ SARSTI

Trabzonspor ile anlaşma aşamasında olan 29 yaşındaki Nijeryalı Nwakaeme, takımı 'da hücumda olduğu kadar sol kanatta da etkili bir performans ortaya koydu. Romanya'da Turda, ve Ploiesti kulüplerinin formalarını da giyen oyuncu, İsrail'de Hapoel Raanana'da da sahaya çıktı ve kariyerinde 212 karşılaşmada 65 gol attı.

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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için son turlar
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