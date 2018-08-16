Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme için son turlar

Trabzonspor'un görüşmek için İstanbul'a getirdiği Nijeryalı forvet Nwakaeme'nin transferi bitmek üzere... 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Hapoel Beer Sheva'nın, bonservis bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro'da ısrarcı olmasına rağmen Trabzonspor yöneticileri 900 bin Euro'luk teklifi arttırmama kararı aldı. Anthony Nwakaeme ile bordomavililerin anlaşması ve oyuncunun da ayrılmak istemesi nedeniyle kulübüne yaptığı baskı sonuç getirdi ve İsrail kulübü indirime gitmeyi kabul etti. İki eşit taksitte ödenmek şartıyla 1 milyon Euro'ya indirilen bonservis ücreti teklifine Trabzonspor kulübü henüz yanıt vermedi. Verilecek yanıta göre; Hapoel kulübü, bu akşam APOEL ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrasında imza için Nwakaeme'yi Trabzonspor'a göndermeyi planlıyor.

212 MAÇTA 65 KEZ FİLELERİ SARSTI

Trabzonspor ile anlaşma aşamasında olan 29 yaşındaki Nijeryalı Nwakaeme, takımı Hapoel Beer Sheva'da hücumda olduğu kadar sol kanatta da etkili bir performans ortaya koydu. Romanya'da Turda, Universitatea Cluj ve Ploiesti kulüplerinin formalarını da giyen oyuncu, İsrail'de Hapoel Raanana'da da sahaya çıktı ve kariyerinde 212 karşılaşmada 65 gol attı.