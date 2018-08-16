Turla dönün

KARA KARTAL'A BERABERLİK YETİYOR Beşiktaş
, UEFA Avrupa Ligi
3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Avusturya
temsilcisi LASK
Linz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul
'daki karşılaşmayı Babel'in golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek. Üst tura yükselecek takım, play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
Linzer Stadı'nda TSİ
20.45'te başlayacak maçı Karadağlı Nikola Dabanovic yönetecek. ?RYAN BABEL
GEÇEN sezon 45 maçta 15 gol atan ve 7 asist yapan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, yeni sezona da hızlı girdi. Şu ana kadar 4 maçta 2 gol bulan Babel, Akhisar ve LASK ağlarını sarstı. ABDULLAH AVCI'NIN EKİBİNE GOL LAZIM
Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İngiliz ekibi Burnley ile golsüz berabere kalan M.Başakşehir
ise Turf Moor Stadı'ndaki rövanşta play-off için mücadele edecek. Abdullah Avcı'nın öğrencilerini, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve gollü beraberlik üst tura çıkaracak.
Maç TSİ 21.45'te başlayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'daki ilk maçın kadrosunda yer almayan, ligde ise Trabzonspor
'a karşı sonradan oyuna girip gol atan Adebayor
, bugün sahada olacak. Başakşehir, Burnley'yi elerse play-off turunda Olympiakos- Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. EDİN VİSCA
Başakşehir'in en önemli kozu geride kalan sezonu 14 gol ve 17 asistle tamamlayan, bu sezon ise ligin ilk karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı Da Costa'ya gol pasını veren Boşnak Edin Visca.