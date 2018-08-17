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’un prensipte anlaşmaya vardığı Nijeryalı ’a geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 17:16
Anthony Nwakaeme Trabzon’da

'un prensipte anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu , 'a geldi.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva ekibi formasıyla dün gece UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kıbrıs Rum Kesimi'nde APOEL maçına çıkan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, buradan uçakla İstanbul'a, daha sonra da Trabzon'a ulaştı.

Nijeryalı futbolcu, izleme komitesi üyesi Caner Çuvalcıoğlu tarafından karşılandıktan sonra kulübe ait araçla Trabzon Havalimanı'ndan ayrıldı.

Bu akşam oynanacak Trabzonspor - Demir Grup Sivassspor maçını tribünden izleyecek olan Nwakaeme ardından yönetimle görüşecek. Bordo-mavili yönetimle görüştükten sonra Nwakaeme'nin sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anthony Nwakaeme Trabzon’da
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