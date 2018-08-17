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, Carole transferini duyurdu

Kulübü, futbolcu ’ün transferi için Fransız kulübü SAS Racing Club De Alsace ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 15:08
Galatasaray, Carole transferini duyurdu
, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren 'ün Fransız ekibi 'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki Carole'ün Fransız ekiplerinden Strasbourg'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'ün transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Galatasaray, Carole transferini duyurdu
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