Galatasaray, Carole transferini duyurdu

Galatasaray
, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Lionel Carole
'ün Fransız ekibi Strasbourg
'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takım, 27 yaşındaki Carole'ün Fransız ekiplerinden Strasbourg'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'ün transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace ile resmi görüşmelere başlanmıştır"
ifadelerine yer verildi.