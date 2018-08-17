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Son pişmanlık neye yarar

Devre arasında İnter’in 3 milyon Euro kiralama +17 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifi yerine ’nin teklifini kabul eden yönetimi, şimdi e para bulamıyor

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Son pişmanlık neye yarar
'a kiralık olarak dönmesi beklenen Badou Ndiaye'nin i ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Stoke City'ye 16 milyon Euro bedelle satılan Ndiaye için İnter'in sarı-kırmızılılara devre arasında 3 milyon Euro kiralama+sezon sonu 17 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptığı öğrenildi. Sıcak paraya ihtiyacı olan başkanlığındaki yönetim, 'yi tercih etti. Ndiaye'den gelen para takıma dağıtıldı ve sezon şampiyonlukla sonuçlandı. Ancak Cengiz ve ekibi İnter'e "Evet'' deseydi Galatasaray'ın yazın transferde FFP sorunu olmayacaktı.

GALATASARAY'DA RODRIGUES ŞOKU
Sarı kırmızılılarda önceki gün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden ve MR'ı çekilen Rodrigues'in durumu belli oldu. İkinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Yeşil Burun Adalı yıldız, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, sevk edilenedavisine başlandığını bildirdi.

MENAJER AHMET BULUT'A 144 BİN €
() Tahkim Kurulu, Galatasaray ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itiraz eden menajer 'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı kulüp, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin Euro ödeyecek. TFF'den yapılan açıklamada alacakların 2015, 2016 ve 2017 yıllarından kaldığı belirtildi.

HASAN ŞAŞ'A CEZA ÇIKMADI
, Galatasaray-Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi (küfür) gerekçesiyle sevk edilen 'ın disiplin ihlali içerisinde bulunmadığını ifade ederek ceza vermedi. TFF Hukuk Müşavirliği, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Hasan Şaş'ı disiplin kurulura sevk etti ancak delil olarak kullanılan görüntülerin yayıncı kuruluş çekimi değil, cep telefonu kaydı olması Şaş'ı cezadan kurtardı.
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Son pişmanlık neye yarar
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