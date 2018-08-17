Son pişmanlık neye yarar

Galatasaray
'a kiralık olarak dönmesi beklenen Badou Ndiaye'nin transfer
i ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Stoke City'ye 16 milyon Euro bedelle satılan Ndiaye için İnter'in sarı-kırmızılılara devre arasında 3 milyon Euro kiralama+sezon sonu 17 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptığı öğrenildi.
Sıcak paraya ihtiyacı olan Mustafa Cengiz
başkanlığındaki yönetim, Stoke City
'yi tercih etti. Ndiaye'den gelen para takıma dağıtıldı ve sezon şampiyonlukla sonuçlandı. Ancak Cengiz ve ekibi İnter'e "Evet'' deseydi Galatasaray'ın yazın transferde FFP sorunu olmayacaktı. GALATASARAY'DA RODRIGUES ŞOKU
Sarı kırmızılılarda önceki gün yapılan antrenmanın son bölümünde sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden ve MR'ı çekilen Rodrigues'in durumu belli oldu. İkinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Yeşil Burun Adalı yıldız, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Sarıkırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, sevk edilen
edavisine başlandığını bildirdi. MENAJER AHMET BULUT'A 144 BİN € Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu, Galatasaray ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itiraz eden menajer Ahmet Bulut
'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı kulüp, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin Euro ödeyecek. TFF'den yapılan açıklamada alacakların 2015, 2016 ve 2017 yıllarından kaldığı belirtildi. HASAN ŞAŞ'A CEZA ÇIKMADI PFDK
, Galatasaray-Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi (küfür) gerekçesiyle sevk edilen Hasan Şaş
'ın disiplin ihlali içerisinde bulunmadığını ifade ederek ceza vermedi. TFF Hukuk Müşavirliği, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Hasan Şaş'ı disiplin kurulura sevk etti ancak delil olarak kullanılan görüntülerin yayıncı kuruluş çekimi değil, cep telefonu kaydı olması Şaş'ı cezadan kurtardı.