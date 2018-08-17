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Bordo-mavililer, İstanbul’da ön sözleşme imzalanan Nijeryalı golcü ’ye kavuşuyor. Tecrübeli hücum oyuncusu için İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’ya iki taksitte 1 milyon Euro ödenecek

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’yi bitiriyor

'da bir süredir transferi gündemde olan forvet oyuncusu geçen hafta İstanbul'a gelmiş ve ön protokol imzalanmıştı. Ardından kulübü Hapoel Beer Sheva ile sorunlar giderilemeyince Nwakaeme, İsrail'e geri dönmüştü. Geçen sürede Beer Sheva, Trabzonspor ile 1 milyon Euro'luk bonservis bedelinin iki eşit taksitte ödenmesi konusunda anlaştı. Dün Beer Sheva'nın, Apoel Nicosia ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu için bordo-mavili kulüp Güney Kıbrıs'tan saat 04.00'te İstanbul'a, oradan da saat 15.00'te Trabzon'a gelmesi için uçak biletlerini ayırttı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KRAL DÖNEBİLİR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas karşısında revizyon planlıyor. Tecrübeli hocanın, uzun bir sakatlık döneminden sonra önceki gün ilk kez takımla çalışan 'ı bugün oynatabileceği ifade edildi. Savunmanın solunda Ibanez yerine Novak'a görev vermesi beklenen Karaman'ın, stoperde Mustafa Akbaş'ın yerine Hosseini'yi, orta sahada ise Kucka'yı yedeğe çekip Olcay'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

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Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’yi bitiriyor
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