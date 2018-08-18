10 numara fırtına Coşkulu taraftarının desteğini arkasına alan bordo-mavili ekip, 27 dakikada fişi çekti. Perdeyi Olcay Şahan açtı, Rodallega biri penaltıdan iki golle farkı getirdi. Douglas’ın jeneriklik golü tabelayı ilan etti



2- İlk maçtaki olumsuz havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar, itici güç oldu.

3-Sistem değişikliği sonrası makinenin çarkları yerine oturdu. Sosa orta sahayı toparlarken, Olcay ve Yusuf kanatlardan, Abdülkadir ise dikine kat ederek rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. İlk 30 dakikada

4-Baskılı oyunun sonucu gelen üç fark sonrası Douglas'ın attığı enfes gol, futbolda rehavete yer olmadığının örneğiydi.

5-Trabzonspor'un defans hattı hücum hattı kadar organize gözükmedi. İlk kez bir arada oynuyor olmalarının etkisi oldukça fazla olsa da özellikle adam paylaşımı sorunu ilerleyen haftalar öncesi çözülmeli.

6-Trabzonspor, ilk yarıdaki coşkulu futbolunu maçın tamamına yayamadı. İkinci devre pozisyon üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, yine de takım disiplinini koruyarak, ligde ilk galibiyetini aldı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU 1-Başakşehir maçındaki eksiklikleri iyi gören teknik ekip, oyuncuları esas mevkilerinde görevlendirdi. Nitekim bunun sonucunda da henüz 7. dakikada kanat oyuncusu Olcay Şahan'ın attığı gol geldi.2- İlk maçtaki olumsuz havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar, itici güç oldu.3-Sistem değişikliği sonrası makinenin çarkları yerine oturdu. Sosa orta sahayı toparlarken, Olcay ve Yusuf kanatlardan, Abdülkadir ise dikine kat ederek rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. İlk 30 dakikada Trabzonspor üç gol buldu.4-Baskılı oyunun sonucu gelen üç fark sonrası Douglas'ın attığı enfes gol, futbolda rehavete yer olmadığının örneğiydi.5-Trabzonspor'un defans hattı hücum hattı kadar organize gözükmedi. İlk kez bir arada oynuyor olmalarının etkisi oldukça fazla olsa da özellikle adam paylaşımı sorunu ilerleyen haftalar öncesi çözülmeli.6-Trabzonspor, ilk yarıdaki coşkulu futbolunu maçın tamamına yayamadı. İkinci devre pozisyon üretmekte zorlanan ev sahibi ekip, yine de takım disiplinini koruyarak, ligde ilk galibiyetini aldı.