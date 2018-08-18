F.Bahçe parayı etkiledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün akşam basın toplantısı düzenledi. Cengiz, Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına transfer ettiklerini açıkladı. Cengiz,
"Aldığımız duyumlar,
açıkça sergilenen tavır, bir Galatasaray
lı duruşu... Emre
Akbaba bir Galatasaraylı duruşu
sergilemiştir. Kendisine bundan
ötürü teşekkür ediyorum.
Profesyonel dünyada böyle şeyler
artık kalmadı. Bir şeyin iktisatta
marjinal değeri vardır ve
bu artabilir. Fenerbahçe
'nin
son andaki ilgisi tabii ki paranın
artmasında etkili olmuş olabilir. Bu transferin bitmesinde sponsorumuz Erden Timur'un da katkısı var. Ona da teşekkür ediyoruz. Su akar yolunu bulur
" ifadesini kullandı. İLİŞKİMİZ ZEDELENMEZ
Başkan Cengiz, "F.Bahçe'nin araya girmesiyle rakamın yükseldiği ve bu nedenle iki kulüp arasındaki ilişkilerde bir sorun olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz. Bizim ilişkimizi asla etkilemez ve zedelemez. Biz öyle bir teklif vermediklerini biliyoruz, en azından resmiyete dökülmüş bir davranış yok. Biz kendimizden sorumluyuz. Biz isterdik ki Emre bize bedava gelsin ama böyle bir dünya yok." ?NDİAYE DE OLACAK
"Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor."