Günün sorusu

ÖMER ÜRÜNDÜL
?Fair-play bozulmaz
Ezeli
rakipler arasında buna benzer birçok olay yaşadık. Aklıma gelen en önemli örnek de Hasan Vezir olayı. Galatasaray
ve Fenerbahçe
günümüze dek çok sayıda oyuncu için karşı karşıya gelmiştir. Transfer
enteresan bir konudur. Büyük kulüpler arasında böyle çekişmeler yaşanabilir.
Olanlara fairplay çerçevesinden bakmamak lazım. Ortada fairplay ruhunu bozacak bir durum yok. Galatasaray uzun süredir Emre Akbaba
'nın peşindeydi ancak transferi bitirememişti. Sonrasında da Fenerbahçe devreye girdi. Ancak o da alamadı. Ayrıca kulüplerin isteğiyle bir büyük takımdan diğerine giden oyuncuları suçlamamak lazım.
Bu bir transfer tercihidir. Örnek olarak da Barcelona
'dan Real Madrid
'e giden Figo'yu verebiliriz. LEVENT TÜZEMEN
Yıldırım olsaydı... Ali Koç
ve Mustafa Cengiz
'in söylemleriyle Türk futboluna bir barışın geldiğini kaleme almıştım. Fair-play çerçevesinde geçmesi gereken bir sezon Emre Akbaba transferi nedeniyle yara almamalıydı.
Ben Fenerbahçe yönetiminin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin tepkilerini ve üzüntülerini unutturmak için Emre Akbaba hamlesini yaptığını düşünüyorum. Bu transfer G.Saray'ın başarısından çok Emre'nin ortaya koyduğu karakterli duruşun eseridir. Geçmişte birçok oyuncu tuttukları takımları dile getirmelerine rağmen para uğruna başka takımlara gitmişlerdi. 29 Temmuz'da SABAH
il buluşmaları için Sabiha Gökçen
Havaalanı'ndan Malatya
'ya hareket etmeden önce Emre ile karşılaştık ve sohbet ettik. Emre bana, "Transferi bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi. Emre'nin Galatasaraylı olduğunu biliyoruz.
Başkan Aziz Yıldırım
olsaydı Emre'nin transferini engellemek için Alanya başkanına baskı yapardı. Ama Ali Koç, Akbaba'yı istemesine rağmen çok da ısrarcı davranmadı. ?GÜRCAN BİLGİÇ
Burada halı saha turnuvası oynamıyoruz
İyi
bir futbolcuya talip olmak, öncelikle rekabetin gereği. Bir futbolcuyu ya takımına katkı yapsın diye alırsınız ya da rakibinize gidip, güçlendirmesin diye. Galatasaray üç aydır bu transferi sonlandıramıyordu. Hazirandan bu tarafa sonuca varamamıştı. Bu yüzden hiçbiri çıkıp 'Neden Fenerbahçe istedi?' diyemez. Halı saha turnuvası oynamıyoruz. 1 milyar dolarlık bir lig organizasyonumuz var. O yüzden kimsenin etik mi, değil mi diye tartışmaya hakkı yok.
Bu atağı düşmanlık olarak görmek büyük yanlış, bunun adı rekabettir.