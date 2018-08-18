Negredo'nun Monaco'ya transferi an meselesi

Şenol Güneş, Negredo için sezon öncesi, "Kampa gelmesine gerek yok" dedi. Bunun üzerine sağlık kontrolünden geçen Negredo, İspanya'ya döndü. Başkan, "Hoca yanlış anlaşıldı" dedi ve oyuncuyu kampa gönderdi. Güneş bu kez de hem sakatlığını hem de aldığı yüksek parayı öne sürerek, "Dengeyi bozuyor" dedi. Başkan da Negredo'nun satılmasına 'onay' verdi. İspanya basını da Negredo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesi, Negredo'nun menajeri Lopez'in Beşiktaş ile sözleşme feshi için görüşme yaptığını; olumlu yanıt çıkması durumunda oyuncunun Monaco'ya imza atacağını yazdı.

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