Başınızı öne eğdirmeyeceğiz

Galatasaray
gövde gösterisi yaptı. Emre Akbaba
transferiyle taraftarlarını sevindiren sarı-kırmızılılar, milli oyuncu ile birlikte Nagatomo, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik için de dün akşam imza töreni düzenledi. Emre Akbaba transferinde yardımcı olan ana sponsoru Nef'e teşekkür eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
. "Sponsorlara 'spo' dediğiniz anda dönüp kaçıyorlardı. Nef herkese bu konuda örnek oldu. Diğer transferlere de destek olacaklarının sözünü aldık.
Nef'e şunu diyelim, ağanın eli tutulmaz" ifadesini kullandı. ALANYA BAŞKA BİR YERDEN TEKLİF BEKLEDİ
Emre Akbaba transferiyle ilgili olarak ise Mustafa Cengiz "Bir taraftar olarak son saniyeye kadar direndi. Duruşuyla herkesin takdirini kazandı. Dün de (önceki gün) bu transferi bitirebilirdik, bitmedi. Alanyaspor başka bir yerden bir teklif bekledi, dün o teklif gelmeyince bugüne kaldı. Bunu da Alanyaspor tarafı için bir serzeniş olarak kabul edin
" diye konuştu. ?HENRY UMARIM UZUN YILLAR KALIR
Kiralık olarak gelen Onyekuru'nun uzun yıllar Galatasaray'da kalmasını istediklerini söyleyen Cengiz, Japonya Büyükelçisinin isteği ile Yuto Nagatomo'nun da iki ülke arasında elçi olacağını vurguladı.
Transferlerin devam edeceğini belirten Cengiz, "İhtiyaçlar bitmez. Acil öncelikler stoper ve santrfor. Elimizden geleni yapacağız. Hocamıza teşekkür ediyoruz, dirayet gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin ve camiamızın başını öne eğdirmeyeceğiz
" dedi. ALKIŞLARLA
Emre Akbaba dün idmana çıktı. Fatih Terim
genç oyuncuyu sarı-kırmızılı futbolculara alkışlattı ve "Hoş geldin" dedi.
Emre, "Taraftar ilgisini gösterdi, ben de bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyorum. En kısa zamanda kutsal parçalı formayı giyip, başarılı olmak istiyorum" dedi. 20 numaralı formayı giyecek olan Emre 3 senelik anlaşma karşılığı yılda 1 milyon 750 bin Euro kazanacak. Alanya'ya ise 4 milyon Euro ödenecek. İLK AF BELHANDA'YA
Süper Kupa'yı Akhisar'a kaybeden G.Saray'da Fatih Terim, kötü futbolun faturasını Belhanda
-Feghouli- Gomis'e kesti ve üç yıldız da A.Gücü deplasmanında kulübede oturdu. Ancak Belhanda'nın Göztepe maçında 11'e döneceği öğrenildi. Ankara'da sonradan oyuna girip asist yapan Belhanda, kendini affettirdi.